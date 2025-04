NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NVIDIA. Der NVIDIA-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 109,33 USD.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 109,33 USD. Das Tagestief markierte die NVIDIA-Aktie bei 106,80 USD. Bei 107,37 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 6.640.757 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Am 08.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 153,13 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NVIDIA-Aktie somit 28,60 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 75,61 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 30,84 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für NVIDIA-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,030 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,039 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die NVIDIA-Aktie bei 417,50 USD.

Am 26.02.2025 hat NVIDIA die Kennzahlen zum am 31.01.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,90 USD. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 0,50 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 77,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 39,33 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22,10 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.05.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 27.05.2026.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,54 USD je NVIDIA-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Vor 25 Jahren platzte die Dotcom-Blase - Machen Anleger heute den gleichen Fehler?

Freundlicher Handel: Zum Handelsende Pluszeichen im NASDAQ 100

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite schließt mit Gewinnen