NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Abend mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 169,13 USD abwärts.

Das Papier von NVIDIA befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,9 Prozent auf 169,13 USD ab. Die NVIDIA-Aktie sank bis auf 167,23 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 169,87 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 34.831.659 NVIDIA-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (184,46 USD) erklomm das Papier am 29.08.2025. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 9,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 86,63 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 48,78 Prozent würde die NVIDIA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten NVIDIA-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,030 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,039 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 200,71 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NVIDIA am 27.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,08 USD. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 0,67 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 55,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 46,74 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 30,04 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 19.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von NVIDIA rechnen Experten am 25.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NVIDIA-Aktie in Höhe von 4,51 USD im Jahr 2026 aus.

