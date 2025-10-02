NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Nachmittag mit Aufschlag
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 188,61 USD.
Werte in diesem Artikel
Die NVIDIA-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 188,61 USD. Bei 191,05 USD erreichte die NVIDIA-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 189,60 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 8.421.289 NVIDIA-Aktien.
Am 02.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 191,05 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NVIDIA-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 86,63 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 54,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,040 USD. Im Vorjahr erhielten NVIDIA-Aktionäre 0,030 USD je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 202,86 USD.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NVIDIA am 27.08.2025. Es stand ein EPS von 1,08 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,67 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 55,60 Prozent auf 46,74 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 30,04 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte NVIDIA am 19.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 25.11.2026 erwartet.
In der NVIDIA-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,52 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie
NVIDIA-Aktie nach Milliardendeal im Fokus: Zwischen Kursfantasie und Bedenken
Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group
Dow Jones 30 Industrial-Titel NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine NVIDIA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Übrigens: NVIDIA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.09.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.09.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen