DAX nähert sich Rekord -- US-Börsen uneins -- Tesla meldet Rekord-Auslieferungen in Q3 -- BioNTech, DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Rüstungsaktien, Wolfspeed im Fokus
Aktienentwicklung

NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Nachmittag mit Aufschlag

02.10.25 16:10 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 188,61 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
162,32 EUR 2,64 EUR 1,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die NVIDIA-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 188,61 USD. Bei 191,05 USD erreichte die NVIDIA-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 189,60 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 8.421.289 NVIDIA-Aktien.

Am 02.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 191,05 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NVIDIA-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 86,63 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 54,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,040 USD. Im Vorjahr erhielten NVIDIA-Aktionäre 0,030 USD je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 202,86 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NVIDIA am 27.08.2025. Es stand ein EPS von 1,08 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,67 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 55,60 Prozent auf 46,74 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 30,04 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte NVIDIA am 19.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 25.11.2026 erwartet.

In der NVIDIA-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,52 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

In eigener Sache

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
