NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Mittwochmittag mit KursVerlusten

Der NVIDIA-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 138,68 EUR. Der Kurs der NVIDIA-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 138,20 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 138,96 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.854 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 307,55 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NVIDIA-Aktie 54,91 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 13.10.2022 auf bis zu 112,32 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 282,50 USD je NVIDIA-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.07.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte NVIDIA am 24.08.2022. NVIDIA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,51 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,04 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 6.704,00 USD gegenüber 6.507,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 16.11.2022 dürfte NVIDIA Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von NVIDIA rechnen Experten am 16.11.2023.

In der NVIDIA-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,36 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Erste Schätzungen: NVIDIA gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Trotz Krypto-Winter: Darum nutzen immer mehr börsennotierte Unternehmen die Blockchain

Texas Instruments-Aktie in Rot: TI übertrifft in Q3 Expertenprognosen - vorsichtiger Ausblick

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com