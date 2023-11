NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Donnerstagmittag gesucht

Notierung im Fokus

Die Aktie von NVIDIA zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die NVIDIA-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 430,96 USD.

Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 430,96 USD zu. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 158.089 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.08.2023 bei 502,30 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.11.2022 bei 129,56 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 69,94 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die NVIDIA-Aktie im Durchschnitt mit 537,14 USD.

NVIDIA veröffentlichte am 23.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,70 USD gegenüber 0,51 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat NVIDIA im vergangenen Quartal 13.507,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 101,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NVIDIA 6.704,00 USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 21.11.2023 dürfte NVIDIA Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Am 14.11.2024 wird NVIDIA schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 10,73 USD fest.

