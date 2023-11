NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Vormittag im Aufwind

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von NVIDIA. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 432,60 USD zu.

Am 25.08.2023 markierte das Papier bei 502,30 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 16,11 Prozent Luft nach oben. Bei 129,56 USD erreichte der Anteilsschein am 04.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 70,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 537,14 USD.

NVIDIA gewährte am 23.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,70 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,51 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 101,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13.507,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 6.704,00 USD ausgewiesen worden waren.

NVIDIA wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 21.11.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 14.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 10,73 USD je Aktie belaufen.

