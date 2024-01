NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

NVIDIA im Fokus

Die Aktie von NVIDIA gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die NVIDIA-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,4 Prozent auf 479,83 USD ab.

Um 16:07 Uhr rutschte die NVIDIA-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,4 Prozent auf 479,83 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte NVIDIA-Aktie bei 473,20 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 474,80 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.888.575 NVIDIA-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 21.11.2023 auf bis zu 505,48 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 5,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 07.01.2023 Kursverluste bis auf 140,34 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 70,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 565,00 USD je NVIDIA-Aktie aus.

NVIDIA ließ sich am 21.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.10.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,02 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NVIDIA ein EPS von 0,58 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 205,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 18.120,00 USD umgesetzt, gegenüber 5.931,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 21.02.2024 dürfte NVIDIA Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Am 13.02.2025 wird NVIDIA schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 12,26 USD je Aktie in den NVIDIA-Büchern.

