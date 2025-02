NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Nachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

NVIDIA im Fokus

Die Aktie von NVIDIA gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NVIDIA-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 5,2 Prozent auf 113,78 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 5,2 Prozent auf 113,78 USD. Im Tief verlor die NVIDIA-Aktie bis auf 113,01 USD. Bei 114,80 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 22.310.647 NVIDIA-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.01.2025 bei 153,13 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Kursplus von 34,58 Prozent wieder erreichen. Am 03.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 63,69 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,079 USD. Im Vorjahr erhielten NVIDIA-Aktionäre 0,020 USD je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die NVIDIA-Aktie bei 416,25 USD.

Am 20.11.2024 äußerte sich NVIDIA zu den Kennzahlen des am 31.10.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,79 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,37 USD je Aktie in den Büchern standen. NVIDIA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 35,08 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 93,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2025 erfolgen. Am 12.02.2026 wird NVIDIA schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,95 USD je Aktie in den NVIDIA-Büchern.

