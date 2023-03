NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen

Die NVIDIA-Aktie notierte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 231,84 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NVIDIA-Aktie bisher bei 231,30 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 233,00 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 7.635.343 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 30.03.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 289,46 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,91 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 108,13 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 114,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 275,00 USD an.

NVIDIA gewährte am 22.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.01.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,88 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,32 USD je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 6.051,00 USD, gegenüber 7.643,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 20,83 Prozent präsentiert.

Am 24.05.2023 dürfte die Q1 2024-Bilanz von NVIDIA veröffentlicht werden. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte NVIDIA möglicherweise am 22.05.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,41 USD je Aktie belaufen.

