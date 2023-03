NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Freitagvormittag im Aufwind

Die Aktie notierte um 09:04 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 219,50 EUR zu. In der Spitze legte die NVIDIA-Aktie bis auf 220,35 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 219,55 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 597 NVIDIA-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.03.2022 bei 262,35 EUR. Mit einem Zuwachs von 16,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 13.10.2022 Kursverluste bis auf 112,32 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 95,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 275,00 USD an.

Am 22.02.2023 hat NVIDIA die Kennzahlen zum am 31.01.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,88 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,32 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NVIDIA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 20,83 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6.051,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 7.643,00 USD in den Büchern gestanden.

NVIDIA dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 24.05.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 22.05.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NVIDIA einen Gewinn von 4,41 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

