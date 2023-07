NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA schiebt sich am Mittag vor

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von NVIDIA. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,0 Prozent auf 427,24 USD zu.

Werte in diesem Artikel

Die NVIDIA-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:03 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 427,24 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 66.859 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 439,90 USD. Dieser Kurs wurde am 21.06.2023 erreicht. Gewinne von 2,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 108,13 USD fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 74,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 444,17 USD für die NVIDIA-Aktie.

Am 24.05.2023 hat NVIDIA die Kennzahlen zum am 30.04.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 1,09 USD gegenüber 1,36 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat NVIDIA mit einem Umsatz von insgesamt 7.192,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.288,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 13,22 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 16.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 15.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von NVIDIA.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 7,58 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Socionext-Aktie mit Kursvervielfachung seit Börsengang: KI-Trend beflügelt japanisches Halbleiter-Unternehmen

NVIDIA-Aktie & andere NASDAQ-KI-Halbleiteraktien schwächer: US-Bann für KI-Chipexporte nach China?

Hot Stocks heute: Midsommar Rally? - NVIDIA-Aktie - Höreraktie: Daldrup & Söhne