NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Nachmittag fester

So entwickelt sich NVIDIA

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Zuletzt sprang die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 423,96 USD zu.

Die NVIDIA-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 423,96 USD. Die NVIDIA-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 428,98 USD aus. Bei 425,11 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Von der NVIDIA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.341.986 Stück gehandelt.

Bei 439,90 USD markierte der Titel am 21.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 3,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 108,13 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 74,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 444,17 USD je NVIDIA-Aktie an.

Am 24.05.2023 äußerte sich NVIDIA zu den Kennzahlen des am 30.04.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,09 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NVIDIA 1,36 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.192,00 USD – das entspricht einem Minus von 13,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.288,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte NVIDIA am 16.11.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der NVIDIA-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 15.08.2024.

In der NVIDIA-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,58 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Socionext-Aktie mit Kursvervielfachung seit Börsengang: KI-Trend beflügelt japanisches Halbleiter-Unternehmen

NVIDIA-Aktie & andere NASDAQ-KI-Halbleiteraktien schwächer: US-Bann für KI-Chipexporte nach China?

Hot Stocks heute: Midsommar Rally? - NVIDIA-Aktie - Höreraktie: Daldrup & Söhne