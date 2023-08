NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Nachmittag in Grün

Aktie im Blick

Die Aktie von NVIDIA zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von NVIDIA zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,8 Prozent auf 446,39 USD.

Um 16:08 Uhr ging es für das NVIDIA-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 446,39 USD. Die NVIDIA-Aktie zog in der Spitze bis auf 449,95 USD an. Bei 438,50 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt wechselten 8.476.248 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (480,40 USD) erklomm das Papier am 15.07.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NVIDIA-Aktie somit 7,08 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 108,13 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NVIDIA-Aktie 312,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die NVIDIA-Aktie im Durchschnitt mit 444,17 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NVIDIA am 24.05.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,09 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NVIDIA ein EPS von 1,36 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 7.192,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.288,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 16.11.2023 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 15.08.2024 dürfte NVIDIA die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem NVIDIA-Gewinn in Höhe von 7,95 USD je Aktie aus.

