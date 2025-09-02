DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,80 -0,2%Dow45.058 -0,5%Nas21.408 +0,6%Bitcoin96.040 +0,5%Euro1,1658 +0,1%Öl67,47 -2,3%Gold3.564 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 DEUTZ 630500 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Allianz 840400 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Vonovia A1ML7J Tesla A1CX3T Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Plus -- Wall Street uneins -- Google entgeht Zerschlagung -- American Bitcoin-IPO -- Rheinmetall, Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Lufthansa im Fokus
Top News
ConocoPhillips-Aktie schwach: Massiver Jobabbbau geplant ConocoPhillips-Aktie schwach: Massiver Jobabbbau geplant
Tesla-Aktie in Grün: Entwicklungszentrum entsteht in Berlin-Köpenick Tesla-Aktie in Grün: Entwicklungszentrum entsteht in Berlin-Köpenick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Kostenloses Trading-Webinar: Kleines Konto groß traden - Jetzt anmelden! +++
Aktie im Fokus

NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Abend schwächer

03.09.25 20:24 Uhr
NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Abend schwächer

Die Aktie von NVIDIA gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die NVIDIA-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 169,76 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
145,28 EUR -1,62 EUR -1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die NVIDIA-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 169,76 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die NVIDIA-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 169,52 USD aus. Bei 171,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten NVIDIA-Aktien beläuft sich auf 17.477.288 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 29.08.2025 auf bis zu 184,46 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,66 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 86,63 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 95,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,040 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete NVIDIA 0,030 USD aus. Analysten bewerten die NVIDIA-Aktie im Durchschnitt mit 200,71 USD.

NVIDIA gewährte am 27.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. NVIDIA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,67 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 55,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 46,74 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 30,04 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte NVIDIA am 19.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 25.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass NVIDIA im Jahr 2026 4,51 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

NVIDIA-Aktie im Fokus: Zwischen geopolitischen Risiken und KI-Milliardenmarkt - lohnt sich das Wagnis?

Die Top-10-Aktien der Zurich im zweiten Quartal 2025: Strategie des Schweizer Versicherers in den USA

Was Analysten von der NVIDIA-Aktie erwarten

In eigener Sache

Übrigens: NVIDIA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
28.08.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
28.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
28.08.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
28.08.2025NVIDIA BuyUBS AG
28.08.2025NVIDIA OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
28.08.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
28.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
28.08.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
28.08.2025NVIDIA BuyUBS AG
28.08.2025NVIDIA OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen