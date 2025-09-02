NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Abend schwächer

Aktie im Fokus

Die Aktie von NVIDIA gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die NVIDIA-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 169,76 USD ab.

Die NVIDIA-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 169,76 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die NVIDIA-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 169,52 USD aus. Bei 171,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten NVIDIA-Aktien beläuft sich auf 17.477.288 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 29.08.2025 auf bis zu 184,46 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,66 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 86,63 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 95,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,040 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete NVIDIA 0,030 USD aus. Analysten bewerten die NVIDIA-Aktie im Durchschnitt mit 200,71 USD.

NVIDIA gewährte am 27.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. NVIDIA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,67 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 55,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 46,74 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 30,04 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte NVIDIA am 19.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 25.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass NVIDIA im Jahr 2026 4,51 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

