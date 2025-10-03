NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Nachmittag gesucht

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von NVIDIA. Das Papier von NVIDIA legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 189,50 USD.

Die NVIDIA-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 189,50 USD. Bei 190,36 USD erreichte die NVIDIA-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 189,20 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.258.080 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 191,05 USD. Dieser Kurs wurde am 02.10.2025 erreicht. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 0,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 86,63 USD. Abschläge von 54,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,030 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,040 USD je NVIDIA-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 202,86 USD aus.

Am 27.08.2025 äußerte sich NVIDIA zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,08 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,67 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 55,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 46,74 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 30,04 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.11.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 25.11.2026.

Experten taxieren den NVIDIA-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,52 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

NVIDIA-Aktie setzt Rekordrally fort und nähert sich fünf Billionen Dollar Börsenwert

NVIDIA-Aktie nach Milliardendeal im Fokus: Zwischen Kursfantasie und Bedenken

Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group