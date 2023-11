NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Mittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich NVIDIA

Die Aktie von NVIDIA gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Der NVIDIA-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 433,58 USD.

Die NVIDIA-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:04 Uhr um 0,3 Prozent auf 433,58 USD ab. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 27.562 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 502,30 USD. Dieser Kurs wurde am 25.08.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 129,56 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 70,12 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 537,14 USD.

NVIDIA gewährte am 23.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,70 USD. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 0,51 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 101,48 Prozent auf 13.507,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.704,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 21.11.2023 dürfte die Q3 2024-Bilanz von NVIDIA veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 14.11.2024.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 10,73 USD in den Büchern stehen haben wird.

