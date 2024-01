NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Mittag gesucht

NVIDIA im Fokus

Die Aktie von NVIDIA gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 479,26 USD zu.

Die Aktie legte um 12:03 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,8 Prozent auf 479,26 USD zu. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 26.017 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Bei 505,48 USD erreichte der Titel am 21.11.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 07.01.2023 auf bis zu 140,34 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 70,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 565,00 USD je NVIDIA-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.10.2023 abgelaufenen Quartal legte NVIDIA am 21.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,02 USD. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 0,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18.120,00 USD – ein Plus von 205,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NVIDIA 5.931,00 USD erwirtschaftet hatte.

NVIDIA dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 21.02.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.02.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 12,26 USD je Aktie in den NVIDIA-Büchern.

