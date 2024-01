NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger greifen bei NVIDIA am Donnerstagnachmittag zu

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Zuletzt konnte die Aktie von NVIDIA zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,5 Prozent auf 478,16 USD.

Die Aktie legte um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,5 Prozent auf 478,16 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die NVIDIA-Aktie bei 480,64 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 477,67 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 6.086.555 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.11.2023 bei 505,48 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,71 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 140,34 USD ab. Mit Abgaben von 70,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 565,00 USD je NVIDIA-Aktie aus.

NVIDIA veröffentlichte am 21.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 18.120,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 5.931,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte NVIDIA am 21.02.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 13.02.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,26 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.

