NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von NVIDIA. Zuletzt konnte die Aktie von NVIDIA zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 436,60 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die NVIDIA-Papiere um 09:18 Uhr 0,2 Prozent. Bei 437,85 EUR markierte die NVIDIA-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 436,95 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.619 NVIDIA-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 471,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.08.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.01.2023 bei 133,54 EUR. Mit einem Kursverlust von 69,41 Prozent würde die NVIDIA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 565,00 USD an.

Am 21.11.2023 hat NVIDIA die Kennzahlen zum am 31.10.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,02 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,58 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 205,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18.120,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.931,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 21.02.2024 dürfte NVIDIA Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 13.02.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 12,26 USD je NVIDIA-Aktie.

