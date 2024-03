NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Montagmittag mit Aufschlag

NVIDIA im Fokus

Die Aktie von NVIDIA gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die NVIDIA-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 833,01 USD.

Die NVIDIA-Aktie konnte um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 833,01 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 243.043 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 823,94 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NVIDIA-Aktie somit 1,10 Prozent niedriger. Am 14.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 222,97 USD ab. Mit Abgaben von 73,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten NVIDIA-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,160 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,178 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 680,00 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NVIDIA am 21.02.2024. Es stand ein EPS von 5,16 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,88 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 265,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22.103,00 USD umgesetzt, gegenüber 6.051,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die NVIDIA-Bilanz für Q1 2025 wird am 22.05.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NVIDIA-Aktie in Höhe von 25,02 USD im Jahr 2025 aus.

