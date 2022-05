NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Nachmittag mit Verlusten

Um 04.05.2022 16:22:00 Uhr ging es für die NVIDIA-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 181,02 EUR. Das bisherige Tagestief markierte NVIDIA-Aktie bei 181,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 189,46 EUR. Der Tagesumsatz der NVIDIA-Aktie belief sich zuletzt auf 58.145 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 307,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2021 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,14 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.05.2021 bei 110,21 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 64,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 360,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NVIDIA am 16.02.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,78 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.643,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 52,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NVIDIA einen Umsatz von 5.003,00 USD eingefahren.

NVIDIA wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 25.05.2022 vorlegen.

Experten taxieren den NVIDIA-Gewinn für das Jahr 2024 auf 6,67 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Aktiensplits an der Börse: Gesplittet läuft’s besser

Softbank möchte anscheinend auch nach Arm-Börsengang die Kontrolle behalten

Technologie: Kampf um den digitalen Rohstoff

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com