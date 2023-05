NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Aktien in diesem Artikel NVIDIA 250,00 EUR

Die NVIDIA-Aktie zeigte sich um 16:08 Uhr stabil und notierte im NASDAQ Bsc-Handel bei 278,25 USD. Die NVIDIA-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 278,58 USD aus. Die größten Abgaben verzeichnete die NVIDIA-Aktie bis auf 274,81 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 276,25 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.290.841 NVIDIA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 290,58 USD erreichte der Titel am 02.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie. Bei 108,13 USD erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 157,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die NVIDIA-Aktie bei 296,67 USD.

Am 22.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.01.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,88 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,32 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat NVIDIA mit einem Umsatz von insgesamt 6.051,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.643,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 20,83 Prozent verringert.

NVIDIA dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 24.05.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von NVIDIA rechnen Experten am 22.05.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,55 USD je Aktie belaufen.

