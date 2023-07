NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Dienstagnachmittag nahe Vortagesniveau

So bewegt sich NVIDIA

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ Bsc-Handel bei 423,95 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 22:58 Uhr die NVIDIA-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ Bsc bei 423,95 USD. Die NVIDIA-Aktie zog in der Spitze bis auf 428,98 USD an. Das Tagestief markierte die NVIDIA-Aktie bei 422,03 USD. Bei 425,17 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.820.919 NVIDIA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 439,90 USD markierte der Titel am 21.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 3,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 108,13 USD fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 74,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 444,17 USD.

Am 24.05.2023 hat NVIDIA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,09 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 1,36 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat NVIDIA im vergangenen Quartal 7.192,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NVIDIA 8.288,00 USD umsetzen können.

Die NVIDIA-Bilanz für Q3 2024 wird am 16.11.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 15.08.2024.

Experten taxieren den NVIDIA-Gewinn für das Jahr 2024 auf 7,58 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

NASDAQ-Wert NVIDIA-Aktie: NVIDIA stellt gemeinsame KI-Lösung mit Snowflake vor - Entwicklung eigener KI-Tools möglich

Socionext-Aktie mit Kursvervielfachung seit Börsengang: KI-Trend beflügelt japanisches Halbleiter-Unternehmen

NVIDIA-Aktie & andere NASDAQ-KI-Halbleiteraktien schwächer: US-Bann für KI-Chipexporte nach China?