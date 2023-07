NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Vormittag nahe Vortagesschluss

So bewegt sich NVIDIA

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von NVIDIA. Mit einem Wert von 423,95 USD bewegte sich die NVIDIA-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 423,95 USD zeigte sich die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel um 22:58 Uhr kaum verändert. Den höchsten Wert des Tages markierte die NVIDIA-Aktie bei 428,98 USD. In der Spitze fiel die NVIDIA-Aktie bis auf 422,03 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 425,17 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten NVIDIA-Aktien beläuft sich auf 19.820.919 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.06.2023 bei 439,90 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,76 Prozent hinzugewinnen. Bei 108,13 USD fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Verlust von 74,49 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 444,17 USD.

Am 24.05.2023 äußerte sich NVIDIA zu den Kennzahlen des am 30.04.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,09 USD. Im letzten Jahr hatte NVIDIA einen Gewinn von 1,36 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NVIDIA in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,22 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7.192,00 USD im Vergleich zu 8.288,00 USD im Vorjahresquartal.

NVIDIA dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 16.11.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 15.08.2024.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 7,58 USD in den Büchern stehen haben wird.

