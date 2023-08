NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA legt am Nachmittag zu

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von NVIDIA zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von NVIDIA legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,1 Prozent auf 445,72 USD.

Die NVIDIA-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 445,72 USD. Die NVIDIA-Aktie legte bis auf 456,42 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 449,96 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 8.783.181 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 15.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 480,40 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 7,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 108,13 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NVIDIA-Aktie 312,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 444,17 USD.

Die Zahlen des am 30.04.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte NVIDIA am 24.05.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,09 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NVIDIA ein EPS von 1,36 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.192,00 USD – das entspricht einem Minus von 13,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.288,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.11.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können NVIDIA-Anleger Experten zufolge am 15.08.2024 werfen.

Experten taxieren den NVIDIA-Gewinn für das Jahr 2024 auf 7,95 USD je Aktie.

