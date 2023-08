NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Vormittag gesucht

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von NVIDIA. Das Papier von NVIDIA konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,6 Prozent auf 410,55 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die NVIDIA-Papiere um 09:19 Uhr 0,6 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die NVIDIA-Aktie bei 411,80 EUR. Bei 410,95 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden heute 2.687 NVIDIA-Aktien gehandelt.

Am 27.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 430,90 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 112,10 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 72,70 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 444,17 USD.

Am 24.05.2023 hat NVIDIA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2023 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,09 USD gegenüber 1,36 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,22 Prozent auf 7.192,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.288,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte NVIDIA am 16.11.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 15.08.2024.

Experten taxieren den NVIDIA-Gewinn für das Jahr 2024 auf 7,95 USD je Aktie.

