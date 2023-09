NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Vormittag mit KursVerlusten

NVIDIA im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von NVIDIA. Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 484,55 USD.

Die NVIDIA-Aktie musste um 01:59 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 484,55 USD. Die NVIDIA-Aktie gab in der Spitze bis auf 481,42 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 497,62 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 46.383.030 NVIDIA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.08.2023 markierte das Papier bei 502,30 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 3,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 108,13 USD ab. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 348,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die NVIDIA-Aktie bei 534,29 USD.

NVIDIA gewährte am 23.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,70 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NVIDIA 0,51 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.507,00 USD – ein Plus von 101,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NVIDIA 6.704,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte NVIDIA am 21.11.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 14.11.2024 dürfte NVIDIA die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 10,65 USD je Aktie in den NVIDIA-Büchern.

