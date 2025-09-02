NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA kommt am Donnerstagabend kaum vom Fleck
Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagabend die Aktie von NVIDIA. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der NVIDIA-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 170,49 USD.
Kaum Ausschläge verzeichnete die NVIDIA-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte um 20:08 Uhr bei 170,49 USD. Die NVIDIA-Aktie zog in der Spitze bis auf 171,85 USD an. Zwischenzeitlich weitete die NVIDIA-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 169,42 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 170,57 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 14.107.018 NVIDIA-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 184,46 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.08.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 8,20 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86,63 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie.
Im Jahr 2025 erhielten NVIDIA-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,030 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,040 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 200,71 USD je NVIDIA-Aktie aus.
Am 27.08.2025 äußerte sich NVIDIA zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. NVIDIA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,67 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 46,74 Mrd. USD – ein Plus von 55,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NVIDIA 30,04 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 19.11.2025 terminiert. NVIDIA dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 25.11.2026 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem NVIDIA-Gewinn in Höhe von 4,51 USD je Aktie aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|28.08.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|28.08.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|28.08.2025
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
