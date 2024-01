NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Freitagmittag billiger

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von NVIDIA gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die NVIDIA-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 478,16 USD.

Die NVIDIA-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:03 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 478,16 USD. Der Tagesumsatz der NVIDIA-Aktie belief sich zuletzt auf 36.240 Aktien.

Am 21.11.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 505,48 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 5,71 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 140,34 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NVIDIA-Aktie 240,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA-Aktie wird bei 565,00 USD angegeben.

NVIDIA ließ sich am 21.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.10.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,02 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,58 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 205,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.931,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18.120,00 USD ausgewiesen.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von NVIDIA wird am 21.02.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 13.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von NVIDIA.

In der NVIDIA-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 12,26 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

