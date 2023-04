NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Mittwochvormittag in Rot

Aktien in diesem Artikel NVIDIA 248,35 EUR

Die NVIDIA-Aktie wies um 09:21 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 250,15 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die NVIDIA-Aktie bei 249,15 EUR. Bei 249,25 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden via Tradegate 3.095 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 257,95 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,02 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 112,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 123,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die NVIDIA-Aktie bei 296,67 USD.

Am 22.02.2023 äußerte sich NVIDIA zu den Kennzahlen des am 31.01.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,88 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,32 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 20,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7.643,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6.051,00 USD.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 24.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 22.05.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,49 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

