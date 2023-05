NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Aktien in diesem Artikel NVIDIA 257,70 EUR

Das Papier von NVIDIA konnte um 16:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,9 Prozent auf 280,88 USD. Die NVIDIA-Aktie zog in der Spitze bis auf 281,38 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 278,28 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 6.320.215 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.05.2023 bei 290,58 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,34 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 108,13 USD. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 159,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 296,67 USD je NVIDIA-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.01.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte NVIDIA am 22.02.2023. Es stand ein EPS von 0,88 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 1,32 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat NVIDIA mit einem Umsatz von insgesamt 6.051,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.643,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 20,83 Prozent verringert.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von NVIDIA wird am 24.05.2023 gerechnet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte NVIDIA möglicherweise am 22.05.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem NVIDIA-Gewinn in Höhe von 4,55 USD je Aktie aus.

