NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA gibt am Mittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 418,83 USD ab.

Die NVIDIA-Aktie musste um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 418,83 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 56.465 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 439,90 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.06.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 108,13 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 74,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 444,17 USD.

NVIDIA ließ sich am 24.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,09 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 1,36 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,22 Prozent zurück. Hier wurden 7.192,00 USD gegenüber 8.288,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 16.11.2023 dürfte NVIDIA Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 15.08.2024 dürfte NVIDIA die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NVIDIA einen Gewinn von 7,58 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

