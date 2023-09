NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA wird am Dienstagmittag ausgebremst

NVIDIA im Fokus

Die Aktie von NVIDIA gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die NVIDIA-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 481,59 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 12:03 Uhr 0,7 Prozent auf 481,59 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 119.831 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 502,30 USD erreichte der Titel am 25.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 4,30 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 108,13 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 77,55 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA-Aktie wird bei 534,29 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NVIDIA am 23.08.2023 vor. Es stand ein EPS von 2,70 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,51 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13.507,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 101,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.704,00 USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 21.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 14.11.2024.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 10,65 USD je NVIDIA-Aktie.

