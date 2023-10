NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA verliert am Vormittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 418,35 EUR ab.

Die NVIDIA-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr um 0,2 Prozent auf 418,35 EUR nach. Die NVIDIA-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 416,05 EUR ab. Bei 419,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der NVIDIA-Aktie belief sich zuletzt auf 1.351 Aktien.

Bei 471,95 EUR markierte der Titel am 24.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,81 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 112,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NVIDIA-Aktie 273,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 537,14 USD für die NVIDIA-Aktie.

Am 23.08.2023 legte NVIDIA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,70 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,51 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 13.507,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 101,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.704,00 USD erwirtschaftet worden.

NVIDIA dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 21.11.2023 präsentieren. NVIDIA dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 14.11.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NVIDIA einen Gewinn von 10,64 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

