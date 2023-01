NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken NVIDIA am Vormittag auf rotes Terrain

Die NVIDIA-Aktie notierte um 09:22 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 134,60 EUR. Das bisherige Tagestief markierte NVIDIA-Aktie bei 134,60 EUR. Mit einem Wert von 136,12 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der NVIDIA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 440 Stück gehandelt.

Am 29.03.2022 markierte das Papier bei 262,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Kursplus von 48,63 Prozent wieder erreichen. Bei 113,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 19,09 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 205,00 USD je NVIDIA-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.10.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte NVIDIA am 16.11.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NVIDIA ein EPS von 1,17 USD je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 5.931,00 USD, gegenüber 7.103,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16,50 Prozent präsentiert.

Am 22.02.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von NVIDIA veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 15.02.2024.

In der NVIDIA-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,27 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

