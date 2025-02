Aktie im Blick

NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Donnerstagnachmittag im Plus

06.02.25 16:08 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 126,80 USD.

Wer­bung

Die NVIDIA-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 126,80 USD. Die NVIDIA-Aktie legte bis auf 127,50 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 127,50 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 10.632.453 NVIDIA-Aktien umgesetzt. Bei 153,13 USD erreichte der Titel am 08.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 20,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 66,25 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 47,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Nachdem im Jahr 2024 0,020 USD an NVIDIA-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,079 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 416,25 USD an. NVIDIA veröffentlichte am 20.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,79 USD, nach 0,37 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 35,08 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 93,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden. Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2025 veröffentlicht. NVIDIA dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.02.2026 präsentieren. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,95 USD je Aktie in den NVIDIA-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie Mehr Unheil für NVIDIA-Aktie voraus? Ray Dalio warnt vor KI-Crash Super Micro-Aktie höher: Super Micro bringt neue NVIDIA Blackwell-KI-Lösungen Mittwochshandel in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels steigen