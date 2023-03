NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Mittag mit Verlusten

Um 12:04 Uhr ging es für die NVIDIA-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 237,59 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 87.000 NVIDIA-Aktien.

Am 30.03.2022 markierte das Papier bei 289,46 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NVIDIA-Aktie 17,92 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 108,13 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 119,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 275,00 USD.

Am 22.02.2023 hat NVIDIA die Kennzahlen zum am 31.01.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 6.051,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 20,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.643,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte NVIDIA am 24.05.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 22.05.2024.

Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,41 USD fest.

