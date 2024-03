NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA zieht am Mittag an

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von NVIDIA zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von NVIDIA legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,1 Prozent auf 869,24 USD.

Um 12:02 Uhr wies die NVIDIA-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 869,24 USD nach oben. Zuletzt wechselten 222.013 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.03.2024 bei 876,95 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NVIDIA-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.03.2023 bei 222,97 USD. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 74,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,160 USD an NVIDIA-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,178 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die NVIDIA-Aktie bei 680,00 USD.

NVIDIA veröffentlichte am 21.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,16 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,88 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22.103,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 265,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NVIDIA einen Umsatz von 6.051,00 USD eingefahren.

NVIDIA dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 22.05.2024 präsentieren.

Experten taxieren den NVIDIA-Gewinn für das Jahr 2025 auf 25,07 USD je Aktie.

