NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Vormittag mit KursVerlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 422,85 EUR nach.

Die Aktie verlor um 09:21 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,1 Prozent auf 422,85 EUR. Der Kurs der NVIDIA-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 420,65 EUR nach. Bei 420,95 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten via Tradegate 13.658 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 24.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 471,95 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Kursplus von 11,61 Prozent wieder erreichen. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 112,10 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 73,49 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 537,14 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NVIDIA am 23.08.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,70 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,51 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.507,00 USD – ein Plus von 101,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NVIDIA 6.704,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.11.2023 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 14.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA im Jahr 2024 10,64 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

