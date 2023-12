NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Vormittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von NVIDIA zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die NVIDIA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 435,85 EUR.

Das Papier von NVIDIA konnte um 09:20 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,1 Prozent auf 435,85 EUR. Die NVIDIA-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 436,85 EUR aus. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 435,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.406 NVIDIA-Aktien.

Am 24.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 471,95 EUR. 8,28 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 130,16 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 70,14 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 577,14 USD.

NVIDIA ließ sich am 21.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.10.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18.120,00 USD – ein Plus von 205,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NVIDIA 5.931,00 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 21.02.2024 dürfte NVIDIA Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 13.02.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem NVIDIA-Gewinn in Höhe von 12,16 USD je Aktie aus.

