NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA fällt am Mittag

Die NVIDIA-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 0,1 Prozent auf 200,10 EUR nach. Die NVIDIA-Aktie gab in der Spitze bis auf 196,04 EUR nach. Bei 197,18 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 17.730 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 262,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.03.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,73 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.10.2022 (112,32 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 78,15 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA-Aktie wird bei 205,00 USD angegeben.

Am 16.11.2022 lud NVIDIA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2022 endete. In Sachen EPS wurden 0,58 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NVIDIA 1,17 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NVIDIA in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,50 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5.931,00 USD im Vergleich zu 7.103,00 USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 22.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 15.02.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NVIDIA einen Gewinn von 3,27 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com