NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA tendiert am Mittwochvormittag südwärts

Die Aktie von NVIDIA gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von NVIDIA gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 628,50 EUR abwärts.

Das Papier von NVIDIA befand sich um 09:21 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,8 Prozent auf 628,50 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NVIDIA-Aktie bisher bei 626,20 EUR. Bei 628,00 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wurden via Tradegate 11.703 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Am 06.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 664,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 5,65 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.02.2023 bei 192,02 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 69,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 565,00 USD für die NVIDIA-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.10.2023 abgelaufenen Quartal legte NVIDIA am 21.11.2023 vor. Das EPS wurde auf 4,02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 0,58 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18.120,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 205,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.931,00 USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 21.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 13.02.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 12,34 USD in den Büchern stehen haben wird.

