NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA zieht am Mittag an

Das Papier von NVIDIA legte um 12:03 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,4 Prozent auf 236,40 USD. Zuletzt wechselten 32.246 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 30.03.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 289,46 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,33 Prozent. Bei 108,13 USD erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Verlust von 118,63 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die NVIDIA-Aktie bei 275,00 USD.

Die Zahlen des am 31.01.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte NVIDIA am 22.02.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,88 USD, nach 1,32 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 6.051,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 20,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.643,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte NVIDIA am 24.05.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können NVIDIA-Anleger Experten zufolge am 22.05.2024 werfen.

In der NVIDIA-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,41 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

