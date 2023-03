NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA gewinnt am Dienstagvormittag an Fahrt

Die Aktie notierte um 09:21 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 221,30 EUR zu. In der Spitze gewann die NVIDIA-Aktie bis auf 222,40 EUR. Bei 222,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten NVIDIA-Aktien beläuft sich auf 3.409 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 262,00 EUR erreichte der Titel am 29.03.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 15,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 112,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 97,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 275,00 USD an.

Am 22.02.2023 lud NVIDIA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.01.2023 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,88 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,32 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.051,00 USD – das entspricht einem Minus von 20,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.643,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.05.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von NVIDIA rechnen Experten am 22.05.2024.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,41 USD je NVIDIA-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

