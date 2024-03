NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Nachmittag gesucht

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Zuletzt sprang die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 906,20 USD zu.

Werte in diesem Artikel

Um 16:08 Uhr stieg die NVIDIA-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 906,20 USD. Die NVIDIA-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 909,92 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 901,30 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 14.212.529 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (909,92 USD) erklomm das Papier am 07.03.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.03.2023 bei 222,97 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 75,39 Prozent Luft nach unten.

NVIDIA-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,160 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,178 USD belaufen. Analysten bewerten die NVIDIA-Aktie im Durchschnitt mit 680,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NVIDIA am 21.02.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,88 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 265,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.051,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22.103,00 USD ausgewiesen.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.05.2024 veröffentlicht.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 25,07 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

NVIDIA & Co. im Fokus: Jamie Dimon zu KI-Boom: "Das ist kein Hype. Das ist real"

Positionen zurechtgestutzt: In diese US-Aktien investierte Zurich Insurance im 4. Quartal 2023

NASDAQ Composite Index-Wert NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NVIDIA von vor einem Jahr eingebracht