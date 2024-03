NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von NVIDIA. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 815,10 EUR zu.

Die NVIDIA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 815,10 EUR. Bei 819,10 EUR erreichte die NVIDIA-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 815,80 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wurden via Tradegate 30.579 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 822,50 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 0,91 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 13.03.2023 Kursverluste bis auf 208,35 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 74,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,178 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete NVIDIA 0,160 USD aus. Analysten bewerten die NVIDIA-Aktie im Durchschnitt mit 680,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.01.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NVIDIA am 21.02.2024. NVIDIA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,16 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,88 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat NVIDIA 22.103,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 265,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.051,00 USD erwirtschaftet worden.

Die NVIDIA-Bilanz für Q1 2025 wird am 22.05.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 25,07 USD fest.

