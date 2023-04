NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Mittag gesucht

Aktien in diesem Artikel NVIDIA 247,30 EUR

Um 22:00 Uhr wies die NVIDIA-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 270,37 USD nach oben. Bei 270,80 USD markierte die NVIDIA-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 265,84 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 39.765.434 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2023 markierte das Papier bei 280,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 3,44 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 108,13 USD erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Verlust von 150,04 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 296,67 USD je NVIDIA-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NVIDIA am 22.02.2023 vor. In Sachen EPS wurden 0,88 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NVIDIA 1,32 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.051,00 USD – das entspricht einem Minus von 20,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.643,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.05.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können NVIDIA-Anleger Experten zufolge am 22.05.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA im Jahr 2024 4,49 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

