NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Nachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 901,19 USD abwärts.

Die NVIDIA-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 901,19 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der NVIDIA-Aktie ging bis auf 892,00 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 910,98 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.530.592 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 973,85 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 8,06 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.05.2023 bei 280,46 USD. Mit Abgaben von 68,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,170 USD. Im Vorjahr hatte NVIDIA 0,160 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 805,83 USD an.

NVIDIA ließ sich am 21.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.01.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,98 USD, nach 0,57 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 265,28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22,10 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 6,05 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die NVIDIA-Bilanz für Q1 2025 wird am 22.05.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von NVIDIA rechnen Experten am 21.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 25,33 USD je Aktie belaufen.

