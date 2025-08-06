DAX24.220 +1,2%ESt505.334 +1,3%Top 10 Crypto15,92 +3,4%Dow43.984 -0,5%Nas21.297 +0,6%Bitcoin100.347 +1,7%Euro1,1618 -0,3%Öl66,90 -0,1%Gold3.387 +0,5%
Aktienentwicklung

NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei NVIDIA am Donnerstagnachmittag zu

07.08.25 16:08 Uhr

Die Aktie von NVIDIA zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die NVIDIA-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 183,18 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die NVIDIA-Papiere um 15:53 Uhr 2,1 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die NVIDIA-Aktie sogar auf 183,75 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 181,52 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten NVIDIA-Aktien beläuft sich auf 7.756.661 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (183,75 USD) erklomm das Papier am 07.08.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 86,63 USD am 08.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 52,71 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten NVIDIA-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,030 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,039 USD. Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA-Aktie wird bei 170,00 USD angegeben.

Am 28.05.2025 äußerte sich NVIDIA zu den Kennzahlen des am 30.04.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,76 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NVIDIA 0,60 USD je Aktie eingenommen. NVIDIA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 44,06 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 69,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 26,04 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 27.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 26.08.2026.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,36 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

DatumRatingAnalyst
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
15.07.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.07.2025NVIDIA BuyUBS AG
08.07.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
