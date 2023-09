NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Donnerstagnachmittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von NVIDIA gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von NVIDIA befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 3,2 Prozent auf 455,40 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Die NVIDIA-Aktie wies um 16:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 455,40 USD abwärts. In der Spitze büßte die NVIDIA-Aktie bis auf 451,52 USD ein. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 454,48 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 12.555.103 NVIDIA-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 502,30 USD. Dieser Kurs wurde am 25.08.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 108,13 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 76,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 534,29 USD an.

NVIDIA ließ sich am 23.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,70 USD, nach 0,51 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 101,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13.507,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 6.704,00 USD ausgewiesen worden waren.

NVIDIA dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 21.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können NVIDIA-Anleger Experten zufolge am 14.11.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NVIDIA-Aktie in Höhe von 10,65 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

KI-Tour ins Silicon Valley: Softbank setzt bei seinen Portfoliounternehmen auf künstliche Intelligenz

NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie auf Rekordniveau: NVIDIA profitiert von der Ausweitung der Google-KI-Partnerschaft

NASDAQ Composite Index-Papier NVIDIA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen NVIDIA-Investment verdient